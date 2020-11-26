لليوم الثالث.. سعر الذهب في سوريا يسجل استقراراً خلال تداولاته

تستمر أسعار الذهب في سوريا بتسجيل سعر مستقر لليوم الثالث على التوالي، وذلك بعد الارتفاع المفاجئ الذي شهده في الأيام الماضية.

سعر الذهب في سوريا :

وبحسب ما نشرته الجمعية الحرفية لصياغة الـذهب، فقد بلغ غرام الـ 21 بـ 142000 ليرة سورية مبيع، و 141500 شراء، وغرام الـ 18بـ 121714 ليرة مبيع، و 121214 ليرة شراء.

بينما سجلت أونصة الذهب السورية، 5 ملايين و226 ألف ليرة سورية، وذلك لوفق سعر الأونصة في السوق العالمية 1865 دولار أمريكي.

واستقرت الليرة الذهبية السورية عند مليون و176 ألف ليرة سورية، والليرة الذهبية عيار 22 قيراط عند مليون و227 ألف ليرة سورية، والليرة الذهبية السورية عيار 21 قيراط بلغ سعرها مليون و176 ألف ليرة سورية، وكذلك الأمر استقر سعر الليرة الذهبية الرشادية إلى مليون و51 ألف ليرة سورية.

وشهدت أسعار الذهب خلال الأسبوعين الفائتين ارتفاع تجاوز الـ 12 ألف ليرة، وارتفع سعر غرام الذهب منذ مطلع عام 2020 الحالي إلى الآن بنسبة 365%.