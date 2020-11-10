كشف وثيقة “زواج عرفي” بين سعاد حسني وعبد الحليم حافظ.. صورة

نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام ، صور عقد زواج عرفي بين الفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني ، والفنان الراحل عبد الحليم حافظ.

زواج عبد الحليم وسعاد حسني

وتضمنت الصورة المنشوة عقد زواج عرفي بين الفنانين ، وعلقت الإعلامية مي على الصورة قائلة: “عقد الزواج بين سعاد حسني وعبدالحليم حافظ.. طلعوا متزوجين عرفي”، ولم تذكر أي تفاصيل أخرى.

وأثارت تلك الصورة ضجة كبيرة على موقع التواصل، وأخذ المتابعون يعلقون باستغراب حيث توجه قسم منهم إلى تكذيب الخبر وتزويره، ومنهم من أيده بقولهم: “كل شي ممكن”.

وكانت شقيقة السندريلا جانجاه عبد المنعم، كشفت خلال لقاء تلفزيوني في عام 2016، وثيقة الزواج عرفياً بين سعاد حسني وعبد الحليم والمحررة عام 1960.

الجدير بالذكر أن نجل شقيق العندليب الأسمر الراحل عبد الحليم حافظ، محمد شبانة، أكد في وقت سابق أن العندليب لم يتزوج من سعاد، مشيراً إلى أنه يمتلك شرائط بصوته تعد وثائق مهمة ولم يذكر فيها أي شيء عن هذا الموضوع.