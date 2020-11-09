قريباً جداً… تحديد مدة الخدمة الاحتياطية في خدمة العلم

محليات
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كشف مدير عام الإدارة العامة لوزارة الدفاع العميد أحمد سليمان عن وجود دراسة لتحديد مدة الخدمة الاحتياطية في خدمة العلم .

وأكد العميد أحمد سليمان عبر الفضائية السورية أن هناك قرار اتخذ لتحديد مدة الخدمة الاحتياطية حسب شرائح سيعلن عنه قريباً جداً.

قريباً جداً... تحديد مدة الخدمة الاحتياطية في خدمة العلم

وأضاف بأن تحديد مدة الخدمة الاحتياطية هو من أولويات الرئيس بشار الأسد حالياً وهناك دراسات جاهزة و أخرى تدرس والأمر سيبصر النور قريباً.

و أشار مدير عام الإدارة العامة إلى أنه لم يكن بالإمكان اتخاذ هذا القرار قبل إقرار مرسوم تعديل البدل النقدي .

الجدير بالذكر أنه صدر يوم أمس مرسوم تشريعي يخص تعديلات في قانون خدمة العلم والبدل النقدي.

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