قاموا بتكسير يديها وقدميها ثم حرقوا جثتها.. خاطفون ينكلون بجثة طفلة في حماة

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صور لفتاة صغيرة تعرضت للاختطاف فيما تم العثور على جثتها بحالة مزرية في قرية دير الصليب غرب حماة .

وبحسب ما ورد من معلومات ، عثر على جثة الفتاة هيا في مبنى بعد مفرق دير الصليب في منطقة مصياف غرب محافظة حماة .

وتبين أن الفتاة تنحدر من القرية “دير الصليب” ، وكانت الجثة قد تعرضت لكسر في اليدين والقدمين والخنق أيضاً ، كما تعرضت للحرق وتم رميها في منزل مهجور.

وبناء على ماتم تداوله ، فإن الطفلة هيا تعرضت للاختطاف قبل أن يتم العثور على جثتها بهذه الحالة.

وتم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الجريمة والوصول للفاعلين علما أنه لم يصدر تعليق رسمي بعد على الجريمة لحين انتهاء التحقيقات.