فرح يوسف تظهر بإطلالة مفاجئة والجمهور يعلق “مافي أضيق من هيك”

نشرت الفنانة السورية فرح يوسف عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام صورة جديدة لها تلقت على أثرها العديد من الانتقادات.

أخبار الفن – فرح يوسف

وظهرت فرح من خلال الصورة التي شاركتها مع متابعيها من داخل أحد النوادي الرياضية وقد ارتدت الملابس الضيقة واختارت الإطلالة البسيطة.

وعلقت قائلة: “أشعر بالإثارة وأقضي وقتاً ممتعاً في الحصول على شكل جسدي وتحسين صحتي”.

من جهتهم الجمهور المتابع تفاعلو مع الحدث وخاصة أن الفنانة كانت قد غابت عن الساحة الغنائية وندرَ ظهورها بشكل كبير.

وانقسم المتابعين إلى قسمين منهم من أثنى على الإطلالة والمشاركة ومنهم من انتقد ملابسها معلقين: “مافي أضيق من هيك”.

يذكر أن فرح يوسف هي واحدة من نجوم برنامج ” أراب ايدول “، وشاركت في الموسم الثاني الذي حقق لها شهرة واسعة في العالم العربي، بعد أن وصلت للمرحلة النهائية، لكنها لم تتوج باللقب والذي فاز فيه الفنان الفلسطيني محمد عساف.