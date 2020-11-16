غوغل كروم تحذر.. قراصنة استغلوا ثغرات أمنية بالتطبيق وهذا ما عليكم فعله

أصدرت شركة ” غوغل ” نسخة جديدة بعد كشفها المزيد من الثغرات الأمنية الخطيرة التي استغلها القراصنة، داعيةً وزارة الأمن الداخلي الأميركية إلى تحديث نسختها وبشكل سريع.

تكنولوجيا – غوغل

وقال موقع “فوربس”: “إن شركة غوغل أصدرت النسخة 86.0.4240.198 من متصفح “كروم” لأنظمة التشغيل “ويندوز” و”ماك” و”لينكس”، من أجل حل ثغرات أمنية تم استغلالها من قبل مهاجمين إلكترونيين”.

وطالبت الشركة الأميركية المستخدمين بتحديث متصفحاتهم، محذرة من التأخير الذي سيخلف حوادث كارثية، وخاصة بعد أن تم تحديد ثغرتين جديدتين بالنسخة القديمة.

كما ذكرت وكالة الأمن السيبراني التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأميركية، أن المهاجم “يمكنه استغلال إحدى الثغرات هذه للسيطرة على النظام المتأثر بالهجمة”.

وصححت “غوغل” في غضون 3 أسابيع ما لا يقل عن 5 ثغرات “يحتمل أن تكون خطيرة، بينما لك تقدم أي معلومات بشأن الثغرات التي استغلها الـ”هاكرز”، أو الجهات التي تقف وراء الهجمات.