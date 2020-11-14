غرام الذهب في سوريا يرتفع مجدداً.. سعر اليوم

يواصل سعر الذهب في سوريا ارتفاعه مسجلاً رقماً قياسياً جديداً، بدأ بها التداولات والتعاملات بالسوق المحلية السورية.

سعر الذهب في سوريا :

وحُددت الأسعار اليوم بحسب ما نشرته الجمعية الحرفية لصياغة الـذهب، غرام الـ 21 بـ 138000 ليرة سورية مبيع، و 136500 شراء، وغرام الـ 18بـ 118286 ليرة مبيع، و 117786 ليرة شراء.

بينما سجل غرام الـ 21 يوم الخميس الماضي سعر 137000 ليرة سورية مبيع ، و 136500 شراء، وغرام الـ 18بـ 117429 ليرة مبيع، و 116929 ليرة شراء، وسجلت الأونصة الذهبية السورية سعراً قدره 5 ملايين و370 ألف ليرة سورية، وذلك وفقاً لسعرها العالمي البالغ 1980 دولاراً.