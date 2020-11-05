عودة لفصل الصيف الأسبوع المقبل.. تفاصيل الطقس في سوريا

تخيم حالة من الاستقرار على الطقس في سوريا بعد ليلتين ماطرتين بغزارها شهدتها اغلب المحافظات السورية.

الطقس في سوريا

وقال المتنبئ الجوي باسل كيلاني عبر صفحته في فيسبوك، إن الأسبوع القادم تعاود درجات الحرارة ارتفاعها الى حرارة الصيف مجدداً لأقل بقليل من 30 درجة.

فيما نشرت صفحة “هوى الشام” المعنية بالأحوال الجوية ، أن فرص الأمطار لليوم الخميس مستمرة من ساعات الفجر على أغلب المناطق السورية ودمشق , واعتباراً من ساعات ظهر و بعد ظهر الخميس يبدأ المنخفض بالضعف بشكل واضح على جميع المناطق السورية ودمشق العاصمة مع بقاء الأجواء باردة بشكل عام وفرص لزخات مطر عشوائية حتى ساعات ليل الخميس.

الجمعة و السبت تستقر الأجواء فوق معظم المناطق السورية عداً أقصى المناطق الجنوبية من سوريا قد تتعرض لزخات عشوائية وأيضاً دمشق العاصمة من ضمن الاحتمالات الواردة لزخات مطر ولكن ضعيفة.

كما رجحت “هوى الشام” تأثر سوريا بحالة عدم استقرار جديدة ماطرة تؤثر على عدد من المحافظات السورية يومي الأحد و الإثنين القادمين .