عمر خريبين : المدرب معلول يشتم أمهات اللاعبين ويمسك الفيسبوك أكثر ما يمسك الفريق

أدلى اللاعب السوري عمر خريبين بتصريحات نارية موضحاً سبب استبعاده من معسكر المنتخب السوري في الإمارات.

وفي تصريحه لقناة “سما” قال خريبين: “أخبرت المدرب أنه طالما هو موجود في المنتخب أنا لن أعود”، موضحاً أن سبب استبعاده من المنتخب لم يكن بسبب تدخله بالشأن الفني كما أشيع من طرف إدارة المنتخب.

وبين خريبين أنه عندما أراد استيضاح سبب استبعاده من المدرب معلول، فأجابه أنه بسبب تراكمات، بحسب وصفه.

وعن هذه التراكمات قال خريبين: “المعلول ذكرني أني رفعت قدمي خلال الاجتماع، وهو ما اعتبره قلة احترام”، وهنا برر خريبين ذلك بأنه أراد إراحة قدميه كما هو معروف عالميا حيث يجلس اللاعبين في أحواض الثلج لإراحة العضلات ، وليس من باب التقليل من احترام المدرب.

وقال عمر خريبين إن المدرب معلول “يمسك الفيسبوك أكثر ما يمسك الفريق.. ويوجه شتائم كبيرة لأمهات اللاعبين الضعاف”.

يذكر أنه تم استبعاد المهاجم عمر خريبين من معسكر المنتخب السوري في الإمارات ، بزعم تدخل الأخير في القرارات الفنية للمدرب نبيل المعلول.

فيديو تصريح خريبين (اضغط هنا)