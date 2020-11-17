طقس سوريا .. منخفض محمل برياح روسية الأسبوع المقبل

ينتظر سوريا شتاء قاسي بحسب ما توقعت النماذج الجوية والتي أشارت لوصول سلسلة منخفضات خلال الفترة القادمة بينها منخفض محمل برياح مصدرها روسيا سيبدأ الأسبوع المقبل.

طقس سوريا .. منخفض الأسبوع المقبل

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية السورية، وجود فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر تكون مصحوبة بالرعد خاصة على المناطق الشمالية الغربية والساحلية مساء الخميس.

ورغم أن الأجواء يومي الثلاثاء والأربعاء تعود للاستقرار مجدداً في جميع المناطق إلا أن طقس يوم الخميس، وفقاً لما ذكره المتنبئ الجوي “باسل كيلاني” أيضاً يشهد عودة جديدة للأجواء الشتوية وغير المستقرة مع قدوم منخفض جديد على مختلف المناطق السورية.

وبالنسبة للأسبوع المقبل ، من 21 حتى 26 تشرين الثاني ، تكون البلاد تحت تأثير منخفض متوسطي كلاسيكي دوار.

واعتباراً من منتصف الأسبوع المقبل يصبح المنخفض ذو تأثيرات قطبية بسبب تسرب رياح مصدرها روسيا شديدة البرودة.