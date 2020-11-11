طقس سوريا عاصف اليومين المقبلين .. عودة الخلايا الرعدية

تؤثر حالة من عدم الاستقرار العشوائية على طقس سوريا خلال اليومين المقبلين ، حيث نشهد عودة الخلايا الرعدية المترافقة مع هطل مطري.

طقس سوريا :

وبحسب توقعات المتنبئ الجوي باسل كيلاني، ستكون البلاد تحت تأثير حالة عدم استقرار جوية من متوسطة الى ضعيفة الشدة ، لكن قد تكون ظهر اليوم عالية الشدة في بعض المناطق.

نعايش طقس غير مستقر بسبب دخول بقايا كتلة باردة جافة قادمة من تركيا إلى شمال سوريا يرافقها امتداد منخفض البحر الاحمر (حار جاف) مركزه منطقة البحر الأحمر الذي يدخل البلاد من الجنوب.

بعض المناطق سيطالها هطولات خفيفة ومناطق أخرى لا هطولات و مناطق مجاورة غزيرة كما تتكون خلايا ركامية رعدية على بعض المناطق لتؤدي الى هطولات غزيرة مفاجئة تؤدي الى تكون سيول و فيضانات تترافق بعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد.

بدورها ، المديرية العامة للأرصاد الجوية السورية ، أكدت أن هناك فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر خلال الأيام الثلاثة القادمة كما يحذر من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية ليلاً.