طقس سوريا .. حالتان ماطرتان خلال الشهر الجاري.. تفاصيل

يستقر طقس سوريا لليوم الثاني على التوالي بعد أيام شهد فيها زخات مطرية غزيرة، إلا أن حالة الاستقرار هذه لن تدوم طويلاً.

طقس سوريا

حيث شهدت ليلة أمس هطل مطري خفيف فوق العاصمة دمشق ومناطق متفرقة محيطة بها، علماً أن الطقس اليوم الأحد حتى الأربعاء يعود لاستقراره نهاراً بحسب ما نشرت صفحة “هوى الشام” المعنية بالأحوال الجوية.

وخلال هذه الفترة، ورغم الاستقرار في ساعات النهار، إلا أن التوقعات تشير لاحتمال تأثرنا بحالة عدم استقرار متغيرة وبعشوائية كبيرة وفرص الأمطار تكون غالباً مع ساعات بعد الظهر حتى ساعات المساء ، وفرص جيدة نراها اليوم الأحد وغداً الإثنين للأمطار في أغلب مناطق دمشق وريفها .

وسمات حالة عدم الاستقرار هي أن مناطق قد تشهد أجواء غائمة جزئياً مستقرة ومناطق ملاصقة لها قد تشهد زخات رعدية على فترات ، وبالتالي لا استقرار حقيقي على كافة مناطق الجنوب السوري و دمشق خلال الـ 4 أيام القادمة على الأقل ، وننوه أن هناك فرص بسيطة لامتداد هذه الزخات نحو مناطق الوسط و الساحل السوري خصوصاً الجنوبية من سوريا .

وبالنسبة لدرجات الحرارة ، تسجل نهاراً أعلاها في الداخل السوري ودمشق حدود 22 درجة ، أما ليلا تنخفض لما يقارب 12 ل 15 درجة .

كما تشير التوقعات الجوية إلى حالة ماطرة جديدة متوقعة ما بعد 13 تشرين الثاني و حالة أخرى ما بعد 18 تشرين الثاني.