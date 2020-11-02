طقس سوريا .. أمطار غزيرة تتحول لسيول جارفة ونهاية أسبوع مفاجئة

حذرت التوقعات الجوية من احتمال تشكل سيول وفيضانات بعد أن طرأت تبدلات على طقس سوريا تمثلت بهطولات مطرية غزيرة يوم أمس فوق عدة مناطق.

طقس سوريا :

حيث حذر المتنبئ الجوي باسل كيلاني في توقعاته الجوية للأيام القادمة، من حدوث سيول بعضها جارفة وفيضانات في بعض المناطق بسبب هطولات فجائية غزيرة، مع احتمالية عالية لتشكل تورنيدو إعصار بحري أو تنين البحر الساحلي.

ورأى كيلاني أن نهاية هذا الاسبوع ستكون الحرارة نهاراً اقل من 20 درجة والطقس بارد ليلاً وحالة صقيع ستسجل على المرتفعات الجبلية العالية.

ولفت إلى أن الحرارة في شهر تشرين الثاني ستكون متناقضة جداً، أي سنشهد أيام دافئة أعلى من المعدل وأيام باردة شتوية اقل من المعدل، بحيث تكون الانخفاضات والارتفاعات سريعة و مفاجئة.

إلى ذلك، نشرت صفحة “هوى الشام” المعنية بالأحوال الجوية، أن يومي الاثنين والثلاثاء نشهد حالة عدم استقرار ماطرة على فترات تبدأ يوم الإثنين ومع ساعات المساء تعم الأمطار جميع المناطق السورية بأمطار على فترات يرافقها البروق أحياناً.