طقس سوريا .. أكثر من 6200 ضربة برق في ليلة واحدة وتوقعات بالمزيد منها

بينت إحصائية موقع أوروبي معني بالأحوال الجوية ، أن مدينة دمشق تعرضت خلال ما يقارب 7 ساعات متواصلة لحوالي 6200 ضربة برق بينما قد يشهد طقس سوريا المزيد من هذه الضربات خلال الفترة المقبلة.

طقس سوريا

وبحسب صور الرادار فمن المتوقع أن تشهد العاصمة دمشق وريفها والمنطقة الجنوبية المزيد من الأمطار الرعدية خلال الساعات القليلة القادمة لتهدأ الأجواء مع ساعات بعد ظهر وعصر اليوم.

ووفقاً لموقع وزارة الزراعة سجل في قاسيون هطول مطري بحوالي 23 ملم وهذا يعني أن دمشق لامست نصف المعدل بـ 102 ملم في أول ثلاث حالات خريفية.

كما ورد في توقعات المتنبئ الجوي باسل كيلاني ، أنه شوهد فوق دمشق وريفها خلية رعدية مطرية شديدة الاضطراب متجددة مساحتها تقريبا 40 كلم2 لم تتحرك من مكانها لمدة 5 ساعات .

في حين أوضح الراصد الجوي شادي جاويش لوكالة سانا، أن تشكل الصواعق وكثافة الرعد والبرق في بعض المناطق ظاهرة طبيعية في فترة الفصول الانتقالية وهو مرتبط بامتداد منخفض البحر الأحمر الذي يتكون في هذه الفصول وينتج عنه عدم استقرار في حالة الجو وتشكل غيوم ركامية ذات امتداد شاقولي قادرة على حمل كميات كبيرة من الماء والبخار وبالتالي تسمح بتشكل الصواعق وحبات البرد والأمطار الغزيرة وهو ما يفسر تواجد الصواعق في أماكن متفرقة في المنطقة نفسها.

وبالنسبة لباقي المحافظات، فبحسب توقعات “هوى الشام” المعنية بالأحوال الجوية، أجواء مستقرة فوق معظم المناطق و المحافظات السورية عدا مناطق الجنوب السوري والجنوب الشرقي ودمشق وأريافها خصوصاً الريف الدمشقي الغربي و الشمالي حيث من المتوقع أن تتأثر بحالة عدم استقرار متغيرة وبعشوائية كبيرة ، ترافقها خلايا رعدية.

ومن المتوقع أن تضعف الحالة بشكل واضح على دمشق و الجنوب السوري يومي الثلاثاء و الأربعاء ولكن تبقى فرص الأمطار واردة على فترات.