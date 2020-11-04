شروط جديدة لحصول السوريين على فيز سفر إلى الإمارات

أكدت إحدى وكالات السياحة والسفر في الإمارات ، عدم صحة ما يشاع عن توقف منح السوريين فيز السياحة أو توقفها بشكل نهائي .

وذكرت “وكالة القائد للسفر والسياحة” في الإمارات في تصريح لموقع “الاقتصادي” بأن ما جرى مؤخراً هو تعليق لمنح الفيز للسوريين ، وسيعاد استقبال طلبات الحصول على الفيز السياحية يوم الأحد المقبل ولكن ضمن شروط جديدة.

وأوضحت الوكالة أنه في ظل القرارات الكثيرة في قضية الحصول على تأشيرة دخول إلى الإمارات بظل جائحة كورونا، سيبقى التقديم متاحاً لمن هم فوق الـ40 عاماً من الذكور، وللإناث في جميع الأعمار، بشرط وجود صلاحية على جواز السفر مدتها 6 سنوات.

وأكدت بأن تجديد الفيزا للسوريين الموجودين داخل الإمارات العربية المتحدة، لن ينطبق عليه ذات المبدأ من ناحية صلاحية جواز السفر 6 سنوات من تاريخ الإصدار.

وفي ذات الوقت ، نوهت وكالة إلى أن جوازات سفر السوريين التي تحمل صلاحية سنتين لن تحصل على فيزا جديدة، لكنها ستحصل على تجديد داخل الدولة.

وتجدر الإشارة إلى أن السوريين، من الفئات غير المؤهلة للدخول إلى الإمارات بدون تأشيرة ويحتاجون إلى إذن دخول يتم استصداره من قبل كفيل قبل الوصول إليها.