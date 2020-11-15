سياسة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن تجاه سوريا .. قنوات حوار!

نشر معهد “الشرق الأوسط” في واشنطن ، دراسة تحدث فيها عن سياسة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن تجاه سوريا.

بايدن والملف السوري :

وتساءل المعهد في دراسته عما إذا كان بايدن سيسير على خطى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بالتعامل مع الملف السوري أم سيتبع نهج جديد.

وتوقع المعهد أن تستغرق إدارة الرئيس الأمريكي الجديد شهر قبل أن تستقر في سياستها الخارجية، كما توقعت الدراسة أن يكثف بايدن جهوده “لدفع عملية التسوية في سوريا للوصول لسحب القوات الأمريكية في نهاية المطاف”.

ورجحت الدراسة أن يركز بايـدن فيما يتعلق بملف سوريا على تنفيذ سياسة متوازنة ومحددة لا تقلبات فيها مثل استمرار بقاء القوات الأمريكية شمال شرق سوريا ودعمها “قسد”.

وألمح المعهد لإمكانية إجراء إدارة بايـدن حواراً دبلوماسياً غير معلن مع الحلفاء بشأن الملف السوري، كفتح قنوات حوار مع روسيا والتي قد تستغرق وقتاً طويلاً بسبب الجهود التي تتطلبها هذه الخطوة.