سوريا وأوزبكستان .. موعد مباراة منتخب سوريا القادمة و القنوات الناقلة

أعلنت مواقع مختصة بالرياضة عن موعد مباراة منتخب سوريا وأوزبكستان و القنوات الناقلة للمباراة وذلك ضمن تحضيرات المنتخب لاستئناف التصفيات المشتركة لكأس آسيا وكأس العالم.

موعد مباراة سوريا وأوزبكستان

كما نشر مدرب المنتخب السوري لكرة القدم نبيل معلول المواعيد حيث تجري مباراة سوريا وأوزبكستان بتاريخ 12 تشرين الثاني

حيث وصلت مساء أمس السبت، بعثة المنتخب السوري إلى دبي استعدادا لمواجهة منتخبي أوزبكستان والأردن ودياً، يومي 12 و16 من شهر نوفمبرلتشرين الثاني الحالي.

مباراة سوريا وأوزبكستان .. القنوات الناقلة

وستجري المباراة بتاريخ 12 تشرين الثاني ، الساعة 5 مساء إحدى قنوات دبي الرياضية وقناة سوريا دراما.

وتضم بعثة المنتخب السوري ، إبراهيم عالمة، أحمد مدنية، طه موسى، شاهر الشاكر، محمد فارس أرناؤوط، عبد الرزاق المحمد، عمرو ميداني، يوسف محمد، مؤيد عجان، خالد كردغلي، حسين الجويد، يوسف الحموي، محمد العنز، كامل حميشة، ماهر دعبول، محمد ريحانية، ورد السلامة، محمد المرمور، محمود المواس، مارديك مرديكيان، محمد مالطا، علاء الدين دالي.

بينما تخلف اللاعب عمرو جنيات عن مرافقة المنتخب، بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا بينما جاءت نتيجة المسحة سلبية لجميع أفراد البعثة.

المصدر: مراسلون