وزير الكهرباء : وصل الكهرباء خلال مباراة سوريا وأوزبكستان اليوم

أعلن وزير الكهرباء السوري المهندس غسان الزامل ، أنه سيتم وصل الكهرباء خلال مباراة سوريا وأوزبكستان اليوم.

مباراة سوريا وأوزبكستان:

وفي اتصال هاتفي مع برنامج لكابتن على التلفزيون السوري، أكد وزير الكهرباء أنه تم توجيه كافة مراكز المدن في المحافظات بضرورة وصل الكهرباء في موعد مباراة المنتخب السوري مع منتخب أوزبكستان.

وبين الوزير أن الوزارة ستبذل قصارى جهدها رغم الصعوبات الكبيرة لكن من المستحيل تغذية كامل القطر.

وكان اتحاد كرة القدم أعلن عن تعديل موعد مباراة سورية وأوزبكستان الودية بكرة القدم للساعة السادسة مساء بتوقيت دمشق اليوم الخميس بدلاً عن الساعة الخامسة لإتاحة بثها على قناة دبي الرياضية الثانية والتربوية السورية.