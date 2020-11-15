سوريا .. منخفض جوي ماطر طوال اليوم وتوقعات بأول هطل ثلجي فوق المرتفعات

تتأثر سوريا اليوم بامتداد منخفض جوي جيد لمتوسط الفعالية على كامل المناطق السورية، فيما لا تشير التوقعات إلى عواصف ثلجية عنيفة هذا الشهر.

سوريا .. منخفض جوي ماطر

وبدأ ليل أمس السبت منخفض جوي بارد و ماطر سيستمر كامل نهار اليوم الأحد بأمطار عامة على جميع المحافظات السورية و دمشق العاصمة .

كما يطرأ انخفاض بالحرارة لتصبح نهاراً ما بين 17 لـ 18 درجة ، وليلاً تلامس حدود 12 درجة.

فيما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية السورية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائما بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطلات مطرية غزيرة ومصحوبة بالرعد أحيانا فوق مناطق مختلفة من البلاد وهطلات ثلجية على المرتفعات الجبلية العالية والرياح شرقية في المناطق الشرقية والجزيرة وجنوبية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويبدأ المنخفض بالتلاشي مع ساعات صباح الإثنين ولكن تبقى الفرص سانحة لتسجيل هطولات مطرية على أجزاء من المناطق الساحلية و الوسطى على فترات .