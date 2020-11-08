سوريا.. رفع سعر مازوت التدفئة والغاز المنزلي قريباً ومقترح لإلغاء وزارة التموين!

توقع عضو في مجلس الشعب السوري ، صدور قرار برفع سعر مازوت التدفئة والغاز المنزلي قريباً .

وفي حديثه لإذاعة “ميلودي إف إم”، قال النائب ناصر يوسف الناصر إنه يتوقع صدور قرار قريب برفع سعر مازوت التدفئة والغاز المنزلي، متسائلاً في نفس الوقت أين ذهبت الوفورات المحققة من رفع أسعار الخبز والمازوت الصناعي والبنزين، والبالغة 450 مليار ليرة سورية.

كما كشف الناصر أن هناك مقترح لإلغاء وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وحلها وتحويلها إلى لجان محلية لأنها “لم تقدم شيء للمواطن”.

وكانت التجارة الداخلية قد رفعت الشهر الماضي سعر ليتر المازوت التجاري والصناعي الحر من 296 ليرة إلى 650 ليرة سورية، في حين بقي سعر ليتر مازوت التدفئة والمازوت المخصص لقطاعات مثل النقل والزراعة والقطاع العام عند 180 ليرة.

كما تم رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه، ليصبح سعر الليتر المدعوم بـ450 ليرة، وغير المدعوم (أوكتان 90) بـ650 ليرة، وغير المدعوم (أوكتان 95) بـ1,050 ليرة.