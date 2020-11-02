سوريا.. السماح باستيراد الموز اللبناني لمدة 6 أشهر

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في سوريا قراراً وافقت فيه على استيراد الموز اللبناني، بما لا يتجاوز 500 طن للمستورد الواحد وللطلب الواحد، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور القرار وحتى آخر يوم من شهر نيسان لعام 2021.

وبحسب ما ورد في القرار فقد منع المستورد من تقديم طلب استيراد آخر للموز اللبناني، ما لم يقدم كتاباً إلى الأمانة الجمركية يثبت تخليص الكمية المستوردة السابقة، وذلك بحسب ما نشره موقع “الوطن”.

كما وشدد القرار على شرط تخليص آخر كمية من الموز اللبناني بتاريخ 30 نيسان 2021، وأن يُرفق طلب الاستيراد والفاتورة مع كتاب من “الاتحاد التعاوني الإقليمي لجنوب لبنان”، متضمناً اسم الشركة المصدّرة والكمية.

وتشهد أسعار الـموز في سوريا كل عام ارتفاعات كبيرة ومفاجئة ثم تعاود الانخفاض للنصف وأكثر عند السماح باستيراد الـموز اللبناني، وكانت موجة الارتفاع مرت على البلاد في وقت سابق من الآن وقبل أن تعلن “السورية للتجارة” عن طرح المادة في صالاتها بـ2,500 ليرة للكيلو كنوع من التدخل الإيجابي على حد زعمهم.