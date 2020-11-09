سناب شات يتيح للمستخدمين عرض هذه المعلومة عنهم

أضافت شركة سناب شات ميزة جديدة لمستخدمي التطبيق تمكنهم من عرض عدد مشتركيهم للعامة وهو ما لم يكن متاحاً سابقاً.

أخبار التكنولوجيا – سناب شات :

حيث أصبح الآن بإمكان مستخدمي سناب شات عرض مشتركيهم للعموم على غرار باقي مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت سناب أن إتاحة هذه الميزة لمنشئي المحتوى جاءت استجابة لمطالبهم لعرض حجم مجتمعهم وجمهورهم للعموم ومراقبة نموه.

وأضافت الشركة خيار لتفعيل أو إلغاء الميزة بيد أصحاب الحسابات، حيث يفضّل البعض إبقاءه مجهولاً.

وهذه المرة الأولى التي تسمح فيها سناب للمستخدمين بعرض مؤشرات رقمية عن جمهورهم للعلن، وهذا يوحي بتغيير كبير قادم.

وبهذه الطريقة لا تحتاج الشركات للتواصل مع كل حساب وسؤاله عن عدد المشتركين، بل يمكنها معرفة الرقم مباشرة واختيار ما يناسبها.

وكانت سنـاب شات قبل شهرين قد أطلقت خاصية الحسابات الشخصية لمنشئي المحتوى والتي تعطيهم مزايا إضافية كالإحصائيات.