سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الإثنين

يواصل الدولار الأمريكي تأرجحه بين الارتفاع والهبوط أمام الليرة اللبنانية مسجلاً أسعار صرف متقاربة بين اليوم والأمس.

سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار

وبحسب التداولات التي بدأت صباح اليوم الإثنين، فقد سجل الدولار سعر تراوح وفق هامش متحرك ما بين 7390 ليرة و7500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، ينما كان يوم أمس قد سجل 7400 ليرة للشراء و و7500 ليرة للبيع.

وكانت نقابة الصرافين في لبنان أعلنت تسعير صرف الـدولار الأمريكي مقابل اللـيرة اللبنانية بهامش متحرك بين الشراء بسعر 3,850 ليرة والبيع بسعر 3,900 كحد أقصى.

ويشهد سعر صرف الدولار في السوق السوداء اللبنانية تغيرات متسارعة حسب المناطق، تبعاً لوفرة الدولار في السوق المحلية والتطورات السياسية في البلاد التي تواجه توترات منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019.