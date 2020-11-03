سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية .. الارتفاع مستمر

افتتح سوق الصرف في تركيا اليوم الثلاثاء 3 تشرين الثاني، بأسعار مرتفعة سجلتها العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية، وذلك عقب تأرجحات مرت في الآونة الأخيرة في البلاد بسبب الأوضاع الاقتصادية.

سعر الليرة التركية أمام الدولار

ووفقاً لسعر الصرف الذي تم تسجيله اليوم، فقد تم صرف الدولار في الأسواق التركية عند 8.53 ليرة تركية، فيما كان قد سجل يوم أمس 8.432 ليرة.

وكانت الليرة تراجعت مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 25.9% منذ مطلع العام الجاري الذي سجلت تداول سعر الصرف بقيمة 5.94 ليرة لكل دولار في ختام جلسة 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وتواصل العملة التركية انهيارها الحاد الذي لم يسبق وأن سجلته منذ أكتر من عشرين عام في عالم البورصة، وسط ترقب لاحتمال فرض عقوبات على أنقرة من جانب الولايات المتحدة، واستمرار النزاعات في شرق المتوسط والقوقاز.