سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية اليوم الأحد

سجلت الليرة التركية استقراراً بسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي خلال التداولات التي بدأتها صباح اليوم الأحد 1 نوفمبر/ تشرين الثاني، وذلك بعد تأرجحات كبيرة شهدها سوق العملات في تركيا.

سعر الليرة التركية أمام الدولار

ووفقاً للتداولات التي تم تسجيلها اليوم، فقد بدأ سعر صرف الدولار الأمريكي في الأسواق التركية عند 8.347 ليرة تركية، ولا يزال حتى هذه اللحظة مستقراً على ما سجله من يوم أمس.

وتواصل العملة التركية انهيارها الحاد الذي لم يسبق وأن سجلته ممنذ أكتر من عشرين عام في عالم البورصة، وسط ترقب لاحتمال فرض عقوبات على أنقرة من جانب الولايات المتحدة، واستمرار النزاعات في شرق المتوسط والقوقاز.

وتوقع خبراء في مجال البورصة أن يكسر الدولار حاجز الـ15 ليرة تركية، خلال الأيام المقبلة.