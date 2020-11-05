سعر صرف الدولار في لبنان لليوم .. الليرة اللبنانية لا تزال في خطر

تواصل العملات الأجنبية تأرجحها في التداولات المصرفية بالسوق السوداء في لبنان، حيث سجل الدولار الأمريكي اليوم تحسناً طفيفاً عن ما سجله يوم أمس بسعره أمام الليرة اللبنانية .

سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار

وبحسب تداولات الصرف التي بدأت صباح اليوم الخميس 5 تشرين الثاني/ نوفمبر، فقد سجل الدولار في السوق الموازية سعر تراوح ما بين بين 7,100 ليرة للشراء 7,300 ليرة للبيع، بينما كان يوم أمس بين 6,900 ليرة للشراء 7,100 ليرة للبيع.

وكانت نقابة الصرافين في لبنان أعلنت تسعير صرف الـدولار الأمريكي مقابل اللـيرة اللبنانية بهامش متحرك بين الشراء بسعر 3,850 ليرة والبيع بسعر 3,900 كحد أقصى.

ويتم تداول سعر صرف اليورو الأوربي ما بين 8,373 ليرة للشراء 8,609 ليرة للبيع ، فيما سجل الإسترليني 5,119 ليرة للشراء 5,263 ليرة للبيع.

ومنذ انتخاب سعد الحريري لتشكيل حكومة جديدة والتأرجحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، بدأت السوق الموازية في لبنان وأسعار العملات الأجنبية تتراوح بين صعود وهبوط.