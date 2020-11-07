سعر اليوم.. الدولار يسجل ارتفاع جديد مقابل الليرة اللبنانية

سجل الدولار الأمريكي تحسناً طفيفاً بسعر صرفه أمام الليرة اللبنانية خلال التداولات التي بدأت صباحاً بالسوق الموازية في لبنان.

سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار

وبحسب تداولات الصرف التي بدأت صباح اليوم السبت 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، سجل سعر تراوح ما بين 7250 ليرة و7350 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بينما كان الخميس الماضي قد سجل 7,100 ليرة للشراء و 7,300 ليرة للبيع.

وكانت نقابة الصرافين في لبنان أعلنت تسعير صرف الـدولار الأمريكي مقابل اللـيرة اللبنانية بهامش متحرك بين الشراء بسعر 3,850 ليرة والبيع بسعر 3,900 كحد أقصى.

هذا وتشهد السوق السوداء في لبنان تقلبات عدة، زادت من حدتها المراوحات التي تمت في ملف التكليف الحكومي وسقف السحوبات.