سعر الذهب في سوريا ينخفض 4 آلاف خلال 24 ساعة

بدأ سعر الذهب في سوريا اليوم الأحد، تداولاته صباحاً بسعر منخفض عن ما كان عليه يوم أمس، وذلك بالتزامن مع انخفاض أسعاره عالمياً.

سعر الذهب في سوريا

وبحسب ما نشرته الجمعية الحرفية لصياغة الـذهب، فقد بلغ غرام الـ 21 بـ 136000 ليرة سورية مبيع، و 136500 شراء، وغرام الـ 18بـ 116571 ليرة مبيع، و 116071 ليرة شراء.

وانخفض سعر الأونصة الذهبية السورية لتصل إلى سعر قدره 5 مليون ليرة سورية وذلك وفقاً لسعرها العالمي البالغ 1787 دولاراً.

بينما تم تداول غرام الـ 21 يوم أمس عند سـعر 140000 ليرة سورية مبيع، و 139500 شراء، وغرام الـ 18بـ 120000 ليرة مبيع، و 119500 ليرة شراء.

أما فيما يخص أسعار الليرات الذهبية، فقد كان سعر الليرة الذهبية السورية يوم أمس مليون و160 ألف ليرة سورية، أما الليرة الذهبية عيار 22 قيراط فقد وصل سعرها إلى مليون و210 ألف ليرة سورية، والليرة الذهبية عيار 21 قيراط بلغ سعرها مليون و160 ألف ليرة سورية بينما سجلت الليرة الرشادية سعراً قدره مليون و36 ألف ليرة سورية.

وسجلت أسعار الذهب خلال الأسبوعين الفائتين ارتفاع تجاوز الـ 12 ألف ليرة، وارتفع سعر غرام الذهب منذ مطلع عام 2020 الحالي إلى الآن بنسبة 365%.