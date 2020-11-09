سعر الذهب في السعودية .. أسعار اليوم

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تراجع سعر الذهب في المملكة العربية السعودية بالتزامن مع تأرجح الأسعار عالمياً، ومع تعين الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

سعر الذهب في السعودية :

وبحسب موقع “أسعار الـذهب في السعودية”، فقد سجل عيار الذهب 24 في التداولات الصباحية سـعر 224.49 ريال، بينما كان السبت الماضي بحدود الـ235.22 ريال.

وسجل عيار الذهب 21 وهو الأكثر مبيعاً في المملكة سعر 196.43 درهم، وعيار 22 حوالي الـ 215.62 درهم، وأما عيار 18 فقد سجل 168.37 درهماً.

ويتنوع الذهب على عدة عيارات صنفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%، ويضاف إلى سـعر الغرام كلفة مصنعية الذهب، وتختلف من شركة إلى أخرى، وبين منتجات الشركة الواحدة.

سعر الذهب في السعودية .. أسعار اليوم

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