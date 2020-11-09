سعر الذهب في الإمارات اليوم يسجل تحسناً جديد

سجل سعر الذهب اليوم الإثنين تحسن طفيف بالسوق المحلية في الإمارات العربية عن ما كان عليه يوم أمس.

سعر الذهب في الإمارات

وبحسب ما نشره موقع “الاقتصادي”، فقد بلغ سـعر الذهب عيار الـ22 حوالي 222.75 درهم بينما أغلق يوم أمس على تسعيرة 222 درهم.

وبلغ عيار ذهب الـ24 حوالي سـعر 237.25 درهم، مقابل 236.25 درهم تم تسجيلها في التداولات الأخيرة يوم أمس.

وتعتبر الأسعار في الإمارات متفاوتة وتتغير بين ساعة وأخرى تبعاً للسوق الاقتصادية والأسهم المالية والتأثيرات المرافقة لذلك.

وأظهرت معدلات الطلب الأخيرة على المشغولات الذهبية الجديدة تحسناً بشكل محدود، بدعم من انخفاضات سعرية سجلها الذهب أخيراً ونشاط تدريجي لإقبال الأفواج السياحية على الشراء مع نمو حركة النشاط السياحي بالدولة، بحسب ما صرح مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات.