سعر الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء

سجل سعر الذهب عيار الـ22 استقراراً بالسوق المحلية في الإمارات العربية المتحدة، وارتفع سعر الذهب عيار 24 مقارنة بأسعار يوم أمس.

سعر الذهب في الإمارات

وبحسب ما نشره موقع “الاقتصادي”، فقد بلغ عيار ذهب الـ22 حوالي سعر 215.25 درهم، وهو ذات سعر أمس.

وبلغ عيار ذهب الـ24 حوالي سعر 229.25 درهم، مقابل 229 درهم أمس.

وتحسنت معدلات الطلب على المشغولات الذهبية الجديدة بشكل محدود، بدعم من انخفاضات سعرية سجلها الذهب أخيراً ونشاط تدريجي لإقبال الأفواج السياحية على الشراء مع نمو حركة النشاط السياحي بالدولة، بحسب ما صرح مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات.