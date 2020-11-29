سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية .. إليكم تسعيرة اليوم

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية بالسوق السوداء في لبنان اليوم الأحد، حيث بدأ تداولاته صباحاً بسعر مغاير لما كان عليه يوم أمس.

سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار

وبحسب التعاملات التي بدأت صباحاً، فقد سجل الدولار سعر تراوح ما بين 8200 ليرة للشراء، و 8250 ليرة لبنانية لبيع الدولار الواحد، بحسب ما نشره موقع “لبنان 24”,

وأقفل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء أمس السبت ما بين “8230 – 8280” ليرة لبنانية للدولار الواحد.

فيما أعلنت نقابة الصرافين في لبنان تسعير صرف الـدولار الأمريكي مقابل اللـيرة اللبنانية بهامش متحرك بين الشراء بسعر 3,850 ليرة والبيع بسعر 3,900 كحد أقصى.

وأقر البرلمان اللبناني توصية تقضي بأن تخضع الإدارات والوزارات والمؤسسات والمصرف المركزي للتدقيق المالي الجنائي.

وجاء ذلك في جلسة للبرلمان عقدت بدعوة من رئيسه نبيه بري، لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن التدقيق المالي الجنائي إثر انسحاب الشركة المتخصصة من مهمتها لعدم تسليم المصرف المركزي كامل المستندات المطلوبة.

وجاءت هذه التوصية نتيجة تصويت البرلمان لصالح اقتراح رئيسه نبيه بري جوابا على رسالة الرئيس عون، لإخضاع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح والمجالس والمؤسسات المالية والبلديات والصناديق كافة بالتوازي للتدقيق الجنائي دون أي عائق أو تذرع بالسرية المصرفية أو خلافه.