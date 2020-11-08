سحب سمكة صغيرة حية “تتحرك” من حلق صياد.. فيديو

سجلت بمدينة بني سويف في مصر ، عملية جراحية نادرة تمثلت بسحب سمكة صغيرة حية من حلق صياد.

وبحسب ما نشرت وسائل إعلام مصرية ، فوجئ كادر مستشفى بني سويف بدخول عائلة مهرولة للمشفى وبرفقتهم رجل في العقد الخامس من العمر يتألم كثيراً، وطالبوا بسرعة إنقاذه حيث كان يعاني من ضيق بالنفس وعدم القدرة على الكلام.

وسارع الكادر الطبي لإنقاذ الرجل “داهش.ف.ح” 40 سنة، الذي تبين أن هناك سمكة حيّة عالقة في حلق الرجل الذي يعمل كصياد، ونجح الأطباء في استخراجها.

وتم إجراء جراحة منظار لمدة 10 دقائق نجح خلالها الطبيب في استخراج سمكة “تتحرك” من مدخل القصبة الهوائية وعلى الفور تم إيداع المريض قسم العناية المركزة تحت الملاحظة.

ووفق ما روت أسرة الصياد ، فإن الأخير أمسك بفمه السمكة الحية لحين استخراج أدوات الصيد من الماء، وقبل أن يطبق بأسنانه عليها قفزت السمكة إلى حلقه.

لمشاهدة الفيديو (اضغط هنا)

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=121530409731512&id=105682774649609&__cft__[0]=AZUC2MeWQ2wLzV6QCHSRNgDAiDaisFp5B0IapVJhxBT8CYaUwNObU-1emAqDOzU0q5HVkgA_mw_cZceLEfocKLslf0cjjIdRugIUT3wmoPQ3cAbLtJFxWoSHpHlKh3FVmN7QcRj7gWaF2kvqTiLe5SEShSE814hy2cfV2PLspEHLyg&__tn__=%2CO%2CP-R