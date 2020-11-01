زيادة تسعيرة التكاسي في دمشق … التفاصيل

محليات
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كشف عضو المكتب التنفيذي عن قطاع النقل في محافظة دمشق مازن الدباس عن وجود دراسة لزيادة تسعيرة التكاسي خلال الأيام القادمة.

وأوضح مازن الدباس خلال تصريح لإذاعة “شام اف ام” بأن لجنة التسعير بمحافظة دمشق تدرس التسعيرة الجديدة للتاكسي ( تعديل العداد ) التي صدرت من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بزيادة مقدارها 54.4% .

زيادة تسعيرة التكاسي في دمشق ... التفاصيل

وأضاف عضو المكتب التنفيذي في المحافظة بأن لجنة التسعير ستجتمع خلال اليومين القادمين، وفي حال الموافقة على بنود التسعيرة الجديدة سترفع إلى المكتب التنفيذي للموافقة عليها.

كما أشار الدباس إلى أنه في حال الموافقة سيصدر قرار عن محافظة دمشق لاتمام عملية التسعير الجديدة وتوزيعها على السورية للشبكات للبدء بتعديل عدادات التكاسي.

الجدير بالذكر أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت سعر مبيع ليتر البنزين المدعوم إلى 450 ليرة سورية بعد أن كان 250 ليرة، وسعر ليتر البنزين الممتاز غير المدعوم إلى 650 ليرة بعد أن كان 450 ليرة.

 

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