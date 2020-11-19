رياح الشمال قادمة .. طقس سوريا يسجل عدة منخفضات متتالية أولها غداً

يسجل طقس سوريا اعتباراً من يوم الغد عدة منخفضات متتالية مصحوبة برياح قطبية باردة، يبدأ أولها بالتأثير على السواحل السورية بالبداية مع ساعات صباح يوم غد.

طقس سوريا

واعتباراً من يوم الجمعة 20/11/2020 حتى بداية الشهر الثاني عشر تشهد سوريا تتالي المنخفضات على شرق المتوسط المصحوبة بالرياح القطبية الباردة وقد تصبح شديدة البرودة من 25 الشهر الحالي تشرين الثاني، ومابعد .

وبينت “هوى الشام” المعنية بالأحوال الجوية، أن برودة هذه الحالات واقترانها برياح الشمال في مثل هذا الوقت من السنة نادر نسبياً فلازلنا في فصل الخريف وندخل فصل الشتاء فعلياً يوم 21 كانون الأول.

ويبدأ غداً الجمعة وحتى السبت، منخفض جوي ضعيف الفعالية يبدأ بالتأثير على السواحل السورية بالبداية مع ساعات صباح الجمعة بأمطار رعدية على فترات و هبات رياح نشطة.

ومع مرور ساعات نهار الجمعة ، تدخل الغيوم إلى دمشق وبالتالي تبدأ الفعالية على العاصمة و المحافظات السورية مع ساعات عصر أو مساء الجمعة .

وتستمر الأمطار على فترات حتى ساعات بعد ظهر يوم السبت وثلوج على المرتفعات فوق 2200 متر الجمعة وتصبح فوق 1900 متر السبت بشرط توفر الغطاء السحابي ، الفعالية جيدة على السواحل السورية ، ضعيفة على دمشق و الداخل السوري.

أما الأحد يتلاشى المنخفض الجوي على جميع مناطق البلاد مع استمرار الرياح الغربية الباردة و الرطبة حيث تبقى المناطق الساحلية ومناطق ريف دمشق الغربي و الشمالي تحت تأثير حالة عدم استقرار ضعيفة الفعالية بأمطار عشوائية ضعيفة على فترات ، وهناك احتمال ضئيل أن تطال بعض الزخات دمشق .

وتعود الأجواء للاستقرار يومي الاثنين والثلاثاء 23 و 24 تشرين الثاني ، والخميس والأربعاء قد نتأثر برياح قطبية باردة مبدئياً.