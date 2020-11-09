رفع سعر الفروج و الشاورما في دمشق

ارتفع سعر الفروج الحي والشاورما لليوم بحسب نشرة أسعار مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق .

حيث سجل سعر الفروج الحي في النشرة ارتفاعاً عن النشرة السابقة ليصبح 2850 ليرة للكيلو الواحد والمنظف بين 4 آلاف و 4100 ليرة للكيلو.

وبحسب موقع “شام تايمز” أن سعر صحن البيض سجل بين 3200 و3600 ليرة بحسب الوزن.

و وفقاً للنشرة الرسمية فقد سجل الفروج المشوي 8 آلاف ليرة والبروستد والمسحب 8200 ليرة وكيلو الشاورما 10 آلاف ليرة بينما سجلت سندويشة الشاورما بين 700و900 ليرة.

كما دعت مديرية التجارة الداخلية في دمشق المواطنين للشكوى في حال التعرض للاستغلال في الأسعار عبر الأرقام المخصصة لذلك .