رجل يقيم حفل ليفضح خيانة زوجته أمام الحضور وبمشاهد فاضحة.. فيديو

كشف رجل خيانة زوجته الحامل أمام الناس خلال حفل نظمه على أساس الاحتفال بحملها وبين الكثير من الحضور والأجواء الصاخبة.

وبحسب ما نشرته بوابة “Reddit” فقد ظهر من خلال المقطع المصور رجل يلقي كلمة أمام الضيوف وزوجته الحامل بجانبه، ويقول”لدينا وثائق وأنتم على علم بأنني أنتظر طفلًا، ها هو اختبار الحمل، كما تعلمون سأصبح أبا، لكن أتعلمون؟ فاتتكم تفاصيل مهمة.

فيما يقترب رجل آخر يعرف به على أنه محاميه، ويدلي بتصريح يقلب الأجواء رأساً على عقب ويسحب أوراقاً من حقيبته تبين أن الزوجة حامل في شهرها السادس بينما تدعي هي بأنها في الشهر الرابع.

من جهتها الزوجة ظهرت وهي تترجى زوجها مواصلة الحوار في مكان منعزل ولكنه لم ينصت لها وطلب من محاميه تقديم أدلة أخرى.

وتابع المحامي وفتح جهاز الكمبيوتر المحمول وعرض أمام الجميع مشاهد للفضيحة، حيث تظهر الزوجة وهي تتجول في المنزل مع عشيقها وهو شبه عار وهو دليل خيانة.

وتبين خلال الحفل أن المفاجأة هي تواجد العشيق بين الحضور وظهر وهو يتلقى الإدانة، فيما غادر الزوج المخدوع المكان وامرأته تلاحقه.