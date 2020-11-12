ديمة بياعة عن أسباب خلافها مع زوجها: أهملته لأجل ابني من تيم

كشفت الفنانة السورية ديما بياعة حقيقة التداولات التي طالتها هي وزوجها المغربي أحمد الحلو في الآونة الأخيرة.

أخبار الفن – ديمة بياعة

وخلال لقاء لها في إحدى البرامج عبر قناة “الظفرة” الإماراتية، قالت ديمة: “كنت بمر بضغوطات نفسية، وتحديداً في فترة كورونا، كنا كتير في وجه بعض وفي مشاكل، وأنا كنت بمرّ بظرف انو ابني تعبان، وكمان الوضع العام بالفن، وكنت خاف اطلع كرمال ما جيب الفيروس لابني ورد لأن بياخد أبر تهبيط مناعة”.

وأضافت: “مريت بفترة أهملت حالي وأهملت أحمد واهتميت بس بموضوع ورد، وأحمد كان متوتر نفسياً وأنا كمان فقررنا ناخد برايك وكل واحد فينا يشوف حاله ويشوف الوضع”.

وتابعت: “أول فترة بالبريك الواحد بيكون مكبر راس، مع أنو بتعرفي انو ما فيكي تعيشي من دون هاد الشخص لأنه نصك التاني.. وأنا وأحمد ما منمثل بالسوشيل ميديا وهاي علاقتنا”.

وانتشرت في وقت سابق صورة للفنانة بياعة وهي ترد على أحد تعليقات زوجها احمد الحلو بكلمة “تفو”، وقد تسبب ذلك بتعرضها للمضايقات والإنزعاج من تعليقات المتابعين الذين تداولوا تعليقها المثير للجدل.