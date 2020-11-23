دمشق في المرتبة الخامسة بإصابات كورونا.. أما المرتبة الأولى لهذه المحافظة!

تحدث مدير مشفى المواساة في دمشق ، د عصام الأمين ، عن الموجة الثانية من إصابات كورونا في المحافظة مع دخول موسم الشتاء.

وقال د. الأمين لإذاعة “شام إف إم” إن دمشق هي بالمرتبة الخامسة اليوم لانتشار إصابات كورونا، على خلاف الذروة الأولى التي كانت فيها دمشق وريفها بالمرتبة الأولى.

وسبب هذا التغيير في ترتيب الإصابات ، بين مدير مشفى المواساة أنه يعود لإصابة جزء كبير من الناس بالفيروس وتشكل مناعة لديهم.

وهنا نوّه د. الأمين إلى أنه من المتوقع أن تتربع حمص والسويداء المرتبة الأولى بعدد الإصابات بفيروس كورونا .

كما أشار د. الأمين إلى أن البروتوكول العلاجي لفايروس كورونا مازال على حاله، بينما تكمن الصعوبة بالتفريق بين أمراض الذروة الموسمية من إنفلونزا وغيرها وكورونا من دون إجراء المسحة.

وقال د. الأمين: “لاحظنا مع بداية شهر تشرين الثاني زيادة في عدد المراجعين لقسم الإسعاف بأعراض فايروس كورونا، وبلغ عدد المثبت منها ٦٠ إصابة من أصل حوالي ١٧٠ إصابة” .

وعن تطور الأعراض ، أفاد د.الأمين بأن الأعراض لم تتغير، رغم وجود حالات ظهر عليها أعراض عينية وقلبية وعصبية، إلى جانب التهابات أذن وسطى.

وحتى يوم مس 22 تشرين الثاني، وصل عدد الإصابات المسجلة في سوريا بفيروس كورونا إلى 7225 حالة ، بينهم 3097 شفاء و376 وفاة ، بحسب إحصاءات وزارة الصحة.