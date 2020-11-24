القبض على عصابة سرقة وامرأة تمتهن تصوير أفلام إباحية في التل بريف دمشق

كشفت حادثة سرقة في منطقة عربين بريف دمشق ، عن شبكة دعارة تعمل فيها امرأة تمتهن تصوير الأفلام الإباحية.

وفي التفاصيل ، نشرت وزارة الداخلية أن أحد المواطنين في عربين ، ادعى لمدير ناحية المنطقة بعد سرقة مبلغ مالي من مستودعه الذي يوجد فيه أخشاب.

ومن خلال البحث والتحري وجمع المعلومات تم الاشتباه بأحد العمال ويدعى (عز الدين . ح) وألقي القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه بالاشتراك مع شقيقه (عبد الرحمن) وشريكهما (محمد . ع) على التخطيط لسرقة المستودع عن طريق خلع وكسر القفل ليلاً.

وسرق الموقوفين مبلغ مليون ليرة سورية ، و 450 دولار أمريكي وثلاثة أجهزة خليوية ، كما اعترف (عبد الرحمن ومحمد) بإيداع مبلغ مالي لدى امرأة تعمل في أعمال الدعارة السرية تدعى (مريم . غ) .

وتقيم (مريم . غ) في منطقة التل بريف دمشق وتم استدراجها والقبض عليها واسترداد المبلغ منها، واعترفت خلال التحقيق معها بإقدامها على ممارسة الدعارة مع الزبائن مقابل منفعة مادية.

وأقرت بأنها تعمل لدى امرأة تدير شبكة في ريف دمشق واعترفت بقيامها على تصوير أفلام إباحية وإغراء جنسي وصور خلاعية لها وإرسالها لأشخاص خارج القطر مقابل حوالات مالية خارجية تصل إليها .

يذكر أن المقبوض عليهم يتعاطون مادة الحشيش المخدر والتي ضبط بحوزة أحدهم عليها .