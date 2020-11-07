دمشق .. شاب يستدرج شقيق صديقه ويعتدي عليه جنسياً في بناء مهجور!

ألقى فرع الأمن الجنائي في دمشق القبض على شاب عمد إلى استدراج طفل إلى بناء مهجور في حي التضامن للتحرش به.

وبحسب موقع “صاحبة الجلالة”، عندما تقدم أهل الطفل “م ” البالغ من العمر 8 سنوات لفرع الأمن الجنائي في دمشق بشكوى حول قيام شاب باستدراج ابنهم لبناء مهجور والاعتداء عليه جنسيا وتهديده بالقتل.

وبحسب العائلة المشتكي، فإن الشاب الذي استدرج ابنهم هو صديق لابنهم الثاني واستدرج طفلهم إلى بناء مهجور على أطراف منطقة التضامن.

وأرسل الفرع دورية لمكان سكن المدعى عليه بدلالة أهل الطفل وتم القبض عليه حيث تبين أنه يتعاطى مادة الحشيش المخدر.

واعترف المقبوض عليه بأنه كان يتردد لمنزل صديقه ويحاول التقرب من شقيقه الصغير من خلال شراء الحلوى والهدايا ، ثم شعر أن لديه ميول جنسية كبيرة تجاه الطفل فأقدم على التحرش به وممارسة اللواطة معه بعد أن خطط لاستدراجه لمكان بعيد عن المنزل دون علم أحد.

وعن طريقة الاستدراج أفاد المقبوض عليه بأن شاهد الطفل يلعب أمام المنزل أخبره أن شقيقه ينتظره في إحدى المحال لشراء الحاجيات فذهب الطفل معه وعندما وصل به لبناء مهجور بدأ بخلع ملابسه السفلية وعندها حاول الطفل الهرب أمسك به ومارس اللواطة معه مرغماً واضعاً يده على فمه تحسباً من سماع أحد لصوته وهدده في حال أخبر أحد سيقوم بقتله ثم قام بتركه قرب المنزل بعد أن كرر تهديده له.

وبعد أن شاهد الام طفلها بحالة نفسية سيئة ، أخبرها بما حدث فقامت بأخذه لأحد الأطباء الذي عاين آثار الاعتداء الجنسي عليه وتبين وجود نزيف ليؤكد صحة ما قاله الطفل.