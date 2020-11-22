دمشق .. تعديل أسعار الخبز السياحي والنخالة والكعك والصمون

كشف عضو المكتب التنفيذي بالقطاع التمويني وحماية المستهلك في محافظة دمشق شادي سكرية عن قرب تعديل أسعار الخبز النخالة والسياحي والصمون والكعك.

دمشق .. تعديل أسعار الخبز

وبين سكرية في تصريح لصحيفة “تشرين” أن سبب إصدار تسعيرة جديدة لخبز النخالة والسياحي والصمون والكعك هو بعد رفع سعر الوقود والدقيق.

ولفت سكرية إلى أن التسعيرة الجديدة ستصدر بعد 15 يوم وستعدل كل الأسعار الحالية حيث يتم احتساب التكلفة وهامش الربح المناسب، بالتنسيق مع المعنيين.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد أكد أن القرار الأخير الخاص برفع سعر المازوت، لا يزيد من سعر ربطة خبز الصمون والسياحي إلا 50 ليرة سورية فقط ومن غير المبرر تجاوز سعر الربطة 1,500 ليرة.