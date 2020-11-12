حماة .. انتشار التهاب الكبد الوبائي في وادي العيون بسبب الآبار

انتشرت العديد من إصابات التهاب الكبد الوبائي بين أهالي مدينة وادي العيون في حماة بسبب عدم صلاحية آبار المياه في المنطقة.

وفي تصريحه لصحيفة “الوطن” أكد المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب في حماة مطيع عبشي ، أم مياه الشرب النظامية ليست هي سبب انتشار الإصابات بالتهاب الكبد الوبائي.

أما عن سبب الإصابات، فأوضح عبشي أن فحص الينابيع غير المستثمرة وغير المعقمة أثبت أنها غير مشروبة ، لذلك تم وضع شاخصات تشير إلى عدم صلاحيتها وإخبار الأهالي.

بدوره ، بين مدير الصحة في حماة الدكتور أحمد جهاد عابورة أن العينات المأخوذة من منازل أهالي وادي العيون، أثبتت أن مياه ينبوعين غير مستثمرين يقعان في مناطق التجمع السكاني التي سجلت فيها إصابات بالمرض، غير صالحة للشرب وملوثة، بينما باقي عينات المياه المأخوذة من الآبار والخزانات المغذية للبلدة سليمة وصالحة للشرب.