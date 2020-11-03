بسبب زيادة عدد إصابات كورونا .. قرار بفرض حظر التجول في لبنان وفق هذه الآلية

أصدر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية العميد محمد فهمي قراراً بفرض حظر التجول في لبنان بسبب ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا فيها.

فرض حظر التجول في لبنان :

وبحسب وسائل إعلام لبنانية ، تضمن قرار حظر التجول في البلاد منع الخروج من الساعة 9 مساء حتى 5 صباح اليوم التالي في كافة المدن والمناطق.

كما تضمن القرار استمرار إغلاق المطاعم والحانات والملاهي والمراقص الليلية ومنع إقامة الحفلات العامة والمناسبات الاجتماعية والافراح ، وكافة السهرات أو التجمعات في الفنادق والمجمعات السياحية والمطاعم ، وفي كافة المدن والمناطق، دون استثناء ومن يخالف ذلك يقع تحت طائلة القانون.

وفيما يتعلق بالمدارس قررت الوزارة أن يكون قرار فتح وغلق المؤسسات التعليمية والوحدات الإدارية التابعة لوزارة التربية والتعليم في البلديات المشمولة وغير المشمولة بالقرار لوزير التعليم حصرياً.

كما أكدت الوزارة على التقيد بوضع الكمامة عند التنقل والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وتجاوز عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا في لبنان أكثر من 81 ألفا، بينما وصل عدد الوفيات التراكمي منذ بدء تفشي الوباء بالبلاد إلى أكثر من 600 حالة وفاة.