جواز السفر السوري الالكتروني قيد العمل .. و دراسة لمنح فيزا الكترونية للعرب و الاجانب

قدّم اللواء محمد الرحمون وزير الداخلية عرضاً موجزاً عن أداء وعمل وزارة الداخلية ، و آخر التطورات بخصوص إعادة الأمن و الامان للمناطق السورية بالإضافة لمشروع تنفيذ جواز السفر السوري الالكتروني ، و الفيزا السورية الالكترونية

وجاء ذلك خلال عقد مجلس الشعب أعمال جلسته الخامسة عشرة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثالث والتي أحيا فيها المجلس الذكرى الخمسين للحركة التصحيحية المجيدة .

وأكد الرحمون أن الوزارة تقوم بمهامها في الحفاظ على الأمن في مختلف المناطق وتحقيق استقرار المجتمع من خلال مكافحة كافة أشكال الجرائم وضبط مرتكبيها والمتلاعبين بالنقد وأسعار الصرف وكل ما يمس بأمن الدولة الداخلي.

وأضاف الوزير أن العمل يجري على تنفيذ مشروع إصدار جواز السفر الالكتروني السوري وفق المقاييس العالمية، ودراسة منح الفيزا الالكترونية من خلال الموقع الالكتروني للعرب والأجانب الراغبين بالقدوم إلى القطر.

وبين الوزير أنه تم انجاز الربط بين إدارة الهجرة والجوازات والمنظومة الوطنية للاتصالات، وأضاف أن الوزارة تقدم التسهيلات للمواطنين القادمين والمغادرين للقطر من خلال استصدار الوثائق الشخصية من المركز الحدودي للأشخاص فاقدي وثائق سفرهم خارج القطر وتسهيل إجراءات دخولهم وتسهيل دخول الأطفال المولودين خارج القطر وتبليغ ذويهم بمراجعة الشؤون المدنية لاستكمال إجراءات تسجيلهم أصولاً.

وفي معرض رده على طروحات السادة الأعضاء بين الوزير أن العمل جاري على ترميم دوائر الشؤون المدنية والوحدات الشرطية وإعادة تفعيلها في كافة المحافظات بعد أن تم تدميرها من قبل الإرهاب، وأوضح أنه تم الربط مع غالبية الجهات العامة ومع الشؤون المدنية لإزالة التشابه بين الأسماء ، وأكد الوزير أن الوثائق المدنية لكافة المواطنين بأمان وجميعها محفوظة في مدينة دمشق.