جريمة “شرف” في السويداء.. والدتها وخالها قتلاها بـ”الشاكوش”

سجلت في محافظة السويداء يوم أمس السبت ، جريمة راح ضحيتها امرأة قتلت على يد والدتها وخالها تحت ذريعة “الشرف”.

وذكرت وسائل إعلام محلية تفاصيل الجريمة التي بدأت بالقبض على رجل وامرأة كانا يحاولان إخفاء جثة سيدة.

وتبين أن الجثة التي كانوا يحاولون إخفاؤها قرب مشحم المرود في مدينة السويداء، تعود لسيدة تدعى “أمل . ز”.

ويبلغ عمر الضحية 36 عاماً، وهي منفصلة عن زوجها منذ سنوات، وتقيم مع ابنها الوحيد البالغ من العمر 17 عاماَ.

وبعد اجراء كشف على الجثة ، تبين أن وفاتها ناجمة عن ضربات شديدة على الرأس بواسطة “شاكوش”.

واعترف الرجل والإمرأة بتنفيذ جريمة القتل بداعي “الشرف”، لكن المفاجأة كانت أن القاتلين هما والدة وخال الضحية.

يذكر أن مجلس الشعب، أقر في شهر آذار الماضي، إلغاء المادة (548) من قانون العقوبات السوري، التي تمنح أحكاماً مخفّفة وأعذاراً لمرتكبي ما يُعرف بجرائم الشرف.