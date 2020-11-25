توقيف قاضي بعد فضيحة غير قانونية في حلب .. التفاصيل الكاملة

قرر مجلس القضاء الأعلى توقيف قاضٍ بعد أن ثبت تلاعبه بنقل ملكية عقارات في مدينة حلب بشكل غير قانوني.

ونشرت وكالة سانا أن مجلس القضاء الأعلى قرر توقيف قاضٍ في غرفة خاصة لتوقيف القضاة لثبوت تلاعبه بنقل ملكية عقارات في مدينة حلب.

وبحسب معلومات إضافية نشرها موقع “صاحبة الجلالة”، فإن القاضي الموقوف كان لاعب رئيسي في فضيحة نقل ملكية عقارات بمدينة حلب بطريقة غير قانونية .

ويأتي ذلك بعد أن كشف وزير العدل أحمد السيد أن هناك أحكام قضائية صدرت من بعض القضاة بنقل ملكية عقارات إلى أشخاص آخرين بناء على وكالات مزورة وأنهم حالياً تحت المحاكمة في مجلس القضاء الأعلى.