توقف لعبة ببجي موبايل نهائياً في هذه الدولة

توقفت لعبة ببجي موبايل عن العمل نهائياً في الهند على خلفية قرار الحكومة الهندية بحظر اللعبة.

وأفادت الشركة بأن “حماية بيانات المستخدم كانت دائماً أولوية قصوى وقد امتثلنا دائماً لقوانين ولوائح حماية البيانات المعمول بها في الهند، تتم معالجة جميع معلومات اللعب الخاصة بالمستخدمين بطريقة شفافة كما هو موضح في سياسة الخصوصية الخاصة بنا”.

وأعلنت PUBG Corporation أنها ستسحب شراكتها مع Tencent، وأنها ستعمل مع الحكومة الهندية للبحث عن حل سريع.

وجاء هذا الإعلان على خلفية قرار الحكومة الهندية بحظر لعبة ببجي موبايل في البلاد في 2 سبتمبر، وتم حظرها بموجب المادة 69 من قانون تكنولوجيا المعلومات.

يشار إلى أن لعبة ببجي تم تنزيلها أكثر 650 مليون لاعب حول العالم ، وحوالي 33 مليون مستخدم للعبة في الهند فقط.