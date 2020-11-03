توقعات كارمن شماس لتشرين الثاني .. زلازل من العيار الثقيل ومشهد فلكي صعب

أطلقت عالمة الفلك وخبيرة الأبراج اللبنانية كارمن شماس سلسلة توقعات خاصة بشهر تشرين الثاني محذرة من صعوبة هذا الشهر والأخبار المحزنة.

وقالت كارمن شماس في مقطع فيديو بأنه حسب توقعات الشهر الجاري فإنه سيكون صعباً بسبب تلاقي كوكبي المشتري وبلوتو.

و أشارت شماس إلى أن شهر تشرين الثاني سيكون أصعب من تشرين الأول ومن أيلول، قائلة “إنه سيكون ملوثاً وملوناً” ومتوقعة مشهداً فلكياً صعباً.

وأطلقت شماس عنوان “حزن وعنف” على شهر تشرين الثاني بسبب ما سيشهده من تقلبات مفاجئة.

كما توقعت كارمن شماس حدوث زلازل من العيار الثقيل خلال هذه الفترة وتدمير للبنى التحتية.