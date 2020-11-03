توقعات كارمن شماس لتشرين الثاني .. زلازل من العيار الثقيل ومشهد فلكي صعب

منوعات
قناة مراسلون على التلغرام .. اضغط هنا

أطلقت عالمة الفلك وخبيرة الأبراج اللبنانية كارمن شماس سلسلة توقعات خاصة بشهر تشرين الثاني محذرة من صعوبة هذا الشهر والأخبار المحزنة.

توقعات كارمن شماس لتشرين الثاني .. زلازل من العيار الثقيل ومشهد فلكي صعب

وقالت كارمن شماس في مقطع فيديو بأنه حسب توقعات الشهر الجاري فإنه سيكون صعباً بسبب تلاقي كوكبي المشتري وبلوتو.

و أشارت شماس إلى أن شهر تشرين الثاني سيكون أصعب من تشرين الأول ومن أيلول، قائلة “إنه سيكون ملوثاً وملوناً” ومتوقعة مشهداً فلكياً صعباً.

وأطلقت شماس عنوان “حزن وعنف” على شهر تشرين الثاني بسبب ما سيشهده من تقلبات مفاجئة.

كما توقعت كارمن شماس حدوث زلازل من العيار الثقيل خلال هذه الفترة وتدمير للبنى التحتية.

تابع موقع مراسلون على Google News
المزيد من المشاركات

السبت المقبل.. كويكب هائل يمر بقرب الأرض قد يسبب كوارث…

خبراء يحذرون من زلزال مدمر يهدد إحدى الدول العربية

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 16 نوفمبر/ تشرين الثاني