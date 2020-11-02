توضيح هام من وزير الكهرباء حول زيادة التعرفة للتيار الكهربائي في سوريا

كشف وزير الكهرباء غسان الزامل أن زيادة التعرفة للتيار الكهربائي غير مطروحة في الوقت الحالي، مبيناً أن العمل حالياً يتم لرفع طاقة التوليد .

وفي معرض تصريحه لصحيفة “الوطن” ، كشف وزير الكهرباء أن الوزارة تعمل على رفع الطاقة الإنتاجية بمقدار 700 ميغا واط ليصبح حجم الطاقة المولّدة 3200 ميغا واط بدلاً من 2500 ميغا واط الحالية عبر صيانة عدد من مجموعات التوليد.

كما رجح الزامل زيادة الطلب على الكهرباء وتحول الاستهلاك في التدفئة والطبخ نحو الكهرباء، في ظل نقص المحروقات وصعوبة تأمينها.

وفيما يتعلق بالتقنين ، قال الوزير إنه يتم التركيز على العدالة في التقنين بين مختلف المناطق باستثناء مراعاة مراكز المدن، وذكر كمثال دمشق أثناء ساعات الدوام لتأمين الخدمات للمواطنين والمراجعين، خاصة القادمين من المحافظات.

وعن زيادة التعرفة للتيار الكهربائي لفت الزامل إلى أن تكلفة الكيلو واط تصل لنحو 95 ليرة، وأن تعديل أو زيادة التعرفة للكهرباء غير مطروح.

وعاد ليضيف حول هذا الموضوع، أنه في حال دُرست سيتم تحييد الشرائح الأولى لأن استهلاك معظم المواطنين ضمن هذه الشرائح.